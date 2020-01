Juve batte Roma (3-1) e va in semifinale. Contro vincente Milan-Torino (Di giovedì 23 gennaio 2020) E' la Juventus la seconda semifinalista della Coppa Italia 2019/2020. All'Allianz Stadium, la squadra allenata da Maurizio Sarri ha battuto la Roma per 3-1 e ora attende la vincente della sfida della prossima settimana tra Milan e Torino firenzepost

