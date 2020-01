Infortunio Baselli: problema muscolare, out per l’Atalanta (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Infortunio Baselli: problema muscolare per il centrocampista del Toro che ha abbandonato anzitempo l’allenamento Brutte notizie per Walter Mazzarri in vista del match di sabato sera all’Olimpico contro l’Atalanta. Come riporta il sito ufficiale del Toro, Daniele Baselli ha lasciato anzitempo l’allenamento per un problema muscolare. Il centrocampista era tornato a disposizione per l’ultima giornata contro il Sassuolo ed è uscito durante la partitella per un problema muscolare, che verrà monitorato nei prossimi giorni. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

