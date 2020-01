Il cantante mascherato: Orietta Berti rompe il silenzio sui concorrenti (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Orietta Berti parla degli altri concorrenti de Il cantante mascherato: “Chi sono? Non ne ho idea!” La sua esperienza a Il cantante mascherato è finita ormai da dieci giorni, motivo per il quale ora, finalmente, può parlare. Proprio così, perchè i concorrenti che ‘spifferano’ informazioni non autorizzate su Il cantante mascherato, rischiano di dover pagare una penale di 100 mila euro! E così Orietta Berti, ex Unicorno, in un’intervista uscita sull’ultimo numero del settimanale NuovoTV ha precisato: Non ho idea di chi siano gli altri concorrenti in gara. Nessuno incontra nessuno, neppure alle prove. Io poi, con il mio costume da Unicorno, non sarei comunque riuscita a vedere molto! Anticipazioni Il cantante mascherato, Orietta Berti: “La maschera dell’Unicorno è stata modificata” Continuando a raccontare la sua esperienza a Il ... lanostratv

