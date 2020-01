Google ha rilasciato 3 app che combattono la dipendenza da smartphone (Di mercoledì 22 gennaio 2020) (Foto: Google) Sbarcano su Google Play tre applicazioni che hanno come obiettivo quello di combattere la dipendenza da smartphone. Sono tre software sperimentali che seguono a ruota quelli visti lo scorso ottobre e che sono raccolti nella collezione Experimenting with Google. La prima applicazione si chiama Envelope ossia busta e il perché è presto detto. Al primo utilizzo verrà infatti richiesto di stampare un foglio da file pdf e piegarlo secondo le indicazioni. Si otterrà così un involucro dentro al quale inserire lo smartphone per limitare all’osso l’attività. Nello specifico si potrà estrapolarlo soltanto per rispondere o effettuare chiamate oppure per scattare foto, niente social, instant messaging o giochi. Per ora funziona soltanto con Pixel 3a, ma di sicuro la compatibilità sarà ampliata. Il claim di Envelope è “trasforma il telefono in un dispositivo più calmo e semplice”. La ... wired

kouchan66 : RT @GAMESANDCON: [SWITCH]Rilasciato NSC_Builder v0.98 : aggiunge il supporto iniziale di Google Drive - Exportiamo : #ilmegliodiexportiamo - #GoogleShopping è la piattaforma che permette di promuovere i prodotti o#nline. Nell'ultimo… - quotidianodirg : Attenzione: usi Google Chrome? Aggiornalo subito: Aggiorna Google Chrome. Big G. 'ha rilasciato un aggiornamento di… -