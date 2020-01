Freddo in Florida: allerta per le iguane che cadono dagli alberi (Di mercoledì 22 gennaio 2020) L’America orientale e’ nella morsa di un’ondata di gelo che non colpisce solo le zone piu’ a nord, ma si estende anche in alcuni stati del sud, dalla Louisiana a North e South Carolina, passando per Georgia e Florida. A causa dell’anomalo fronte Freddo, il National Weather Service di Miami ha emesso un’allerta per la caduta delle iguane dagli alberi nella notte. Le minime nella notte sono scese a pochi gradi sopra lo zero, e le iguane essendo animali a sangue Freddo vanno in letargo e si irrigidiscono con temperature del genere: possono quindi cadere dagli alberi, pur se non sono morte. “Non è qualcosa su cui solitamente facciamo previsioni, ma non sorprendetevi se vedete le iguane cadere dagli alberi stanotte mentre le minime scendono a poco sopra lo zero”, ha scritto su Twitter il National Weather Service. Ron Magill, direttore ... meteoweb.eu

