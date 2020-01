Ercolano, trovato il cervello di una vittima dell'eruzione (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il New England Journal of Medicine, rivista medica leader a livello mondiale, ha pubblicato i risultati di uno studio sui resti di materiale cerebrale rinvenuti in una delle vittime dell'eruzione che ha colpito la città di Ercolano nel 79 dopo Cristo. Lo scheletro si trova ancora oggi in uno degli ambienti di servizio del Collegio degli Augustali. Recenti indagini sul campo hanno portato alla scoperta nel cranio della vittima di materiale vetroso, nel quale sono state identificate diverse proteine e acidi grassi presenti nei tessuti cerebrali e nei capelli umani. L'ipotesi degli studiosi è che l'elevato calore sia stato letteralmente in grado di bruciare il grasso e i tessuti corporei della vittima, causando la vetrificazione del cervello. Il metodo di conservazione La conservazione di tessuto cerebrale è un evento estremamente raro in archeologia, ma è la prima ... tg24.sky

