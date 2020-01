Elisa De Panicis: "Il mio cuore batte per Theo Hernandez ma non significa che siamo fidanzati" (video) (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Elisa De Panicis, ospite, oggi, mercoledì 22 gennaio 2020, di 'Pomeriggio 5', ha chiarito, una volta per tutte, i punti in sospeso della sua partecipazione al 'Grande Fratello Vip'.Elisa De Panicis: "Il mio cuore batte per Theo Hernandez ma non significa che siamo fidanzati" (video) 22 gennaio 2020 18:57. blogo

EternoRN93 : RT @pepito2402: Quindi Theo si trombava questa Elisa De Panicis ben prima che questa entrasse nel ##GFVIP Manco la figa influisce sul suo r… - Dario58564082 : RT @pepito2402: Quindi Theo si trombava questa Elisa De Panicis ben prima che questa entrasse nel ##GFVIP Manco la figa influisce sul suo r… - teo_acm : RT @pepito2402: Quindi Theo si trombava questa Elisa De Panicis ben prima che questa entrasse nel ##GFVIP Manco la figa influisce sul suo r… -