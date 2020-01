Dalle Sardine ai digiuni, il rush finale della campagna elettorale (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Sardine, digiuni e processi. È su questi tre elementi che si sparano gli ultimi colpi della campagna elettorale per le Regionali di domenica. Il Partito democratico ha messo in campo i suoi big sostenere Stefano Bonaccini e il segretario dem sarà a Bologna, a Ferrara e a Casalecchio di Reno giovedì. Nel capoluogo visiterà lo stabilimento di una multinazionale del tabacco per incontrare gli operai a pranzo. Poi si sposterà a Ferrara, dove incontrerà gli operai del petrolchimico. Venerdì correrà in Calabria per visitare l'Università di Rende, a Cosenza, insieme al candidato dem Pippo Callipo, per chiudere la campagna alle 18,00. Il centrodestra si presenterà unito alla chiusura di campagna elettorale: Giorgia Meloni spiega infatti che sarà con Silvio Berlusconi e Matteo Salvini a Ravenna, venerdì alle 18,30. In perfetta solitudine alla griglia di partenza, i dem hanno trovato nel corso ... agi

