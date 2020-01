Calciomercato Genoa: Masiello è sempre più vicino, le ultime (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Andrea Masiello è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore del Genoa: il difensore è a colloquio con il proprio agente Continuano i contatti tra Atalanta e Genoa per il passaggio di Andrea Masiello in rossoblù. Si tratterebbe di un ritorno visto che il difensore viareggino ha già vestito la maglia del Grifone. Come riporta Gianluca Di Marzio la dirigenza ligure è a colloquio con l’agente del giocatore per trovare l’accordo definitivo sull’ingaggio. C’è la volontà di chiudere nelle prossime ore, per dare a Nicola un nuovo rinforzo. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

