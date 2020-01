Anticipazioni GF Vip, Clizia Incorvaia gela Ivan Gonzalez: “Non è il mio tipo” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Clizia Incorvaia non è innamorata di Ivan Gonzalez: la rivelazione al Grande Fratello Vip In questi ultimi giorni un po’ tutti nella casa del GF Vip hanno notato un certo avvicinamento tra Ivan Gonzalez e Clizia Incorvaia. Difatti in tanti hanno subito pensato che tra i due fosse nato qualcosa di più di una semplice amicizia. E la scorsa notte Rita Rusic e Paola Di Benedetto hanno quindi chiesto alla loro amica spiegazioni in merito. A quel punto Clizia Incorvaia ha colto la palla al balzo per fare chiarezza, negando di essere interessata all’ex tronista del Trono Classico di Uomini e Donne: “Mi sa che avete sbagliato tutto…E’ un ragazzo sicuramente carino, molto dolce e sensibile…Anche simpatico…Però ha troppa tartaruga per i miei gusti…Non è il mio tipo…” GF Vip, Clizia Incorvaia su Ivan Gonzalez “E’ stato ... lanostratv

