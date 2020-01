Al Centro Polivalente Anziani “N. D’Abrosca” si discuterà di chirurgia vascolare (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiGrazzanise (Ce) – «Al Centro Polivalente Anziani “N. D’Abrosca” sta per riprendere il fertile percorso di informazione sanitaria “Difendiamo la salute del corpo e dell’animo” coordinato, fin dal novembre 2018, dall’ex caposala ospedaliera Giovanna Cardaropoli. Infatti per venerdì 24 gennaio -alle ore 17,30- è previsto il primo incontro di questo nuovo anno 2020 sul tema “Trattamento chirurgico delle lesioni cutanee degli arti inferiori dell’anziano”. Relatore d’eccezione, per la sua nota competenza professionale, il dr. Vito Gravante, specialista in chirurgia vascolare. Il percorso va suscitando sempre più l’interesse di iscritti e non iscritti che possono liberamente partecipare, in quanto punta a rafforzare conoscenze utili alla prevenzione delle patologie ricorrenti in età avanzata e, nello stesso tempo, non trascura la divulgazione di opportuni consigli ... anteprima24

