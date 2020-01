5s, al via la corsa alla successione Di Battista, Taverna, Morra. I NOMI (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio starebbe per lasciare l’incarico di capo politico. È quanto trapela nelle ultimissime ore da ambienti vicini al ministro degli Esteri. I rumors , non sono stati confermati dal suo staff di comunicazione, ma il possibile annuncio potrebbe arrivare prima della chiusura della campagna elettorale per le regionali di domenica. Segui su affaritaliani.it affaritaliani

