Virus cinese, scanner a Fiumicino per il controllo della febbre: giovedì primo volo da Wuhan a Roma (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Da giovedì 23 gennaio all'aeroporto di Fiumicino saranno attivi gli scanner per il controllo della temperatura corporea. La misura è stata decisa dal ministero della Salute in occasione del primo volo proveniente da Wuhan, in Cina, considerato l'epicentro del Virus. I passeggeri dovranno anche rispondere a un questionario sui loro spostamenti. fanpage

Agenzia_Ansa : Tutto quello che c'è da sapere sul Virus cinese - GUARDA L'INFOGRAFICA #coronavirus #ANSA - RaiNews : Il nuovo #coronavirus. L'Oms convoca Comitato d'emergenza - Agenzia_Ansa : Allarme per il #virus cinese, primo caso accertato anche negli #Usa. Controlli negli aeroporti con scanner per la t… -