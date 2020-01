Traffico Roma del 21-01-2020 ore 09:30 (Di martedì 21 gennaio 2020) STA LENTAMENTE CALANDO DI INTENSITÀ IL Traffico SULLA RETE VIARIA CITTADINA. SUL RACCORDO ANULARE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CIAMPINO E ARDEATINA IN DIREZIONE PONTINA. RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA DAL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO ALL’USCITA LAURENTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA Roma L’AQUILA CODE DALL’USCITA DI VIALE PALMIRO TOGLIATTI SINO ALLA TANGENZIALE. IN TANGENZIALE INCOLONNAMENTI DA CORSO FRANCIA AL BIVIO PER LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. CODE ANCHE VERSO SAN GIOVANNI DALL’USCITA VERANO/PORTA MAGGIORE A VIALE CASTRENSE E RICORDIAMO CHE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA IERI È CHIUSA A SALIRE, OVVEROSIA IN DIREZIONE DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI. LE DEVIAZIONI IN VIA DELLA CAMILLUCCIA, LUNGO LA TRIONFALE O IN VIA CORTINA D’AMPEZZO. INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI. TUTTI I DETTAGLI SUL SITO Roma.LUCEVERDE.IT ALL’AURELIO LUNGHE ... romadailynews

virginiaraggi : Ancora #StradeNuove. Questa nelle foto è via Filippo Fiorentini, una delle arterie di traffico più importanti nel q… - Agenzia_Ansa : Roma seconda nel mondo per ora perse nel #traffico dopo Bogotà, Milano è settima - _Carabinieri_ : Operazione antidroga dei #Carabinieri di #Roma: eseguita ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti d… -