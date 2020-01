Si scatta un selfie ogni giorno per 20 anni: il video è inquietante (Di martedì 21 gennaio 2020) Lui si chiama Noah Kalina, è un fotografo e la selfiemania sembra avergli preso un po’ la mano: ma il suo nuovo progetto è molto interessante. Dall’11 gennaio 2000 fino all’11 gennaio 2020 si è fotografato, passando negli anni dal quello che si chiamava autoscatto a quello che oggi è conosciuto come selfie, ogni giorno. View this post on Instagram everyday January 11, 2000 – January 11, 2020 #selfportrait A post shared by Noah Kalina (@noahkalina) on Jan 12, 2020 at 12:54pm PST Poi, con una foto dopo l’altra, 7305 scatti che si susseguono senza interruzione, ha realizzato un video che è abbastanza inquietante. Infatti, gli anni passano in pochissimi secondi e Kalina cambia, mantenendo la stessa espressione in ogni foto ma invecchiando via via che anche lo sfondo inizia a ... vanityfair

novasocialnews : Si scatta un selfie ogni giorno per 20 anni: il video è inquietante #novasocialnews #nonstopnews #allnews #allnews24 - pepe_piero : @Fer87W @matteosalvinimi Ignoranza allo stato puro.. Secondo te perché gira i paesini? Li raccoglie purtroppo la ge… - Maax70 : Si scatta un selfie al giorno per 20 anni: il progetto che ha incantato ... -