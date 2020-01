Scuderia Ferrari - La Rossa si svela a Reggio Emilia (Di martedì 21 gennaio 2020) La Scuderia Ferrari svelerà la nuova monoposto di Formula 1 2020 il prossimo 11 febbraio. Per la presentazione, la Rossa ha scelto un luogo iconico, il Teatro Municipale Romolo Valli di Reggio Emilia: il team italiano, infatti, ha deciso di iniziare la stagione nella città nella quale 223 anni fa è nato il tricolore, poi adottato come bandiere italiana dopo lunificazione.Si alza il sipario sul 2020. Lappuntamento è fissato per le ore 18.30 e l'evento sarà trasmesso in diretta streaming sui vari canali social della Scuderia, oltre che sul sito web. Vedremo la nuova vettura il cui nome non è ancora stato ufficializzato - in pista un paio di giorni prima dell'inizio dei test di Barcellona, in programma dal 19 al 21 febbraio. La Rossa effettuerà il classico filming day promozionale, nel quale potrà effettuare un massimo di cento chilometri su gomme "demo".Gli attori protagonisti. ... quattroruote

