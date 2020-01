Sanremo 2020, Ruffini: “Polemica su Amadeus? Non se ne può più. Ormai i social in Italia sono una fogna. Rivoglio tanto Luttazzi in tv” (Di martedì 21 gennaio 2020) “Ormai i social sono una fogna. Da quando esistono, abbiamo perso la libertà. In Italia non si può dire più nulla perché qualcuno si offende, né puoi sbagliare perché, altrimenti, vieni massacrato”. Sono le parole pronunciate dall’attore Paolo Ruffini, ospite di “Off Topic – Fuori dai luoghi comuni”, su Radio24, commentando la trasformazione della televisione e del cinema comico Italiani nell’ultimo decennio. “Ma i Golden Globe li avete visti? – continua il comico – Vi ricordate quando dissero agli Oscar a Inarritu: “And the Oscar goes to that son of a bitch of a Mexican boy”? Immaginate se avessi detto nel 2014: ‘Il David di Donatello va a quel terrone di…’. Sarebbe stata la mia rovina. Non siamo più liberi di fare nulla, in Italia ha vinto l’ultrapoliticamente corretto. Ma v’immaginate cosa avrebbero detto di un gaffeur come Mike Bongiorno se ci fossero stati ... ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Assenteisti Sanremo, assolti in 10: fra di loro c’è anche il vigile che timbrava in mutande - TizianaFerrario : ...Caro Fiorello non scherzare, le frasi sulle donne di Amadeus a Sanremo sono orrende e ti spiego perché in quest… - repubblica : Furbetti del cartellino a Sanremo, assolti il vigile che timbrava in mutande e altri nove -