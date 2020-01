Rifiuti, ribaltone a Roma: la Raggi perde la maggioranza in Aula (Di martedì 21 gennaio 2020) Roma, Virginia Raggi perde la maggioranza. Il ribaltone sul caso Rifiuti in occasione del voto sulla discarica a Monte Carnevale: 12 pentastellati votano con l’opposizione. Caso Rifiuti a Roma, Virginia Raggi perde la maggioranza in Aula in occasione del voto sulla discarica di Monte Carnevale. Si tratta della prima volta dal giorno del suo insediamento che la sindaca di Roma si trova in minoranza. Strascichi, evidentemente, della crisi del Movimento 5 Stelle. Rifiuti a Roma, Virginia Raggi perde la maggioranza in occasione del voto sulla discarica di Monte Carnevale Il ribaltone arriva in occasione del voto sulla discarica di Monte Carnevale, che si inserisce nella crisi dei Rifiuti che sta flagellando la Capitale. La proposta di aprire l’impianto a pochi chilometri dall’ex discarica di Malagrotta aveva scatenato una polemiche che è arrivata a dividere anche ... newsmondo

