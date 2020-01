Portici, ancora un altro raid nel parco urbano per i bambini (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – ancora un raid vandalico nel parco L’ Arcobaleno, di viale Ascione, a Portici. Il terzo in un anno che mina la serenità del luogo e di quanti ne usufruiscono. Il parco è munito di un chioschetto e giochi per i più piccoli. La notte scorsa alcuni sconosciuti si sono introdotti nell’area verde, scavalcando il cancello in ferro e hanno danneggiato il chiosco rompendo delle aste in legno e portando via dal frigo alcune bibite e patatine. Non contenti, hanno messo in disordine casette in plastica, presenti nel parco e destinate ai bambini per le attività ludiche. Il parco urbano comunale è gestito dalla cooperativa sociale Shannara ed è un punto di riferimento importante per i bambini del luogo. L'articolo Portici, ancora un altro raid nel parco urbano per i bambini proviene da Anteprima24.it. anteprima24

