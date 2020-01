Perché tutte le donne italiane dovrebbero dire grazie a Franca Viola (Di martedì 21 gennaio 2020) Franca Viola è il simbolo dell’emancipazione femminile, dell’indipendenza e del coraggio, a lei va il merito e la gratitudine di essere stata la prima donna ad aver rifiutato il matrimonio riparatore nel 1966. grazie al suo coraggioso comportamento si è fatta portavoce della libertà femminile per questo a lei, l’8 marzo del 2014 è stata riconosciuta, da parte del presidente Giorgio Napolitano, l’onorificenza di Grande Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. Franca Viola – Fonte Ansa Dopo essere stata stuprata, Franca Viola rifiutò il matrimonio riparatore previsto dalla legge: l’articolo 530 infatti affermava che l’autore del reato poteva evitare di andare in prigione se sposava la persona offesa. Il reato quindi veniva estinto per la legge ma Franca non accettò quelle umilianti condizioni passando alla storia per essere la prima donna in Italia a dire no alla ... dilei

FOXSportsIT : Seconda divisione turca: l'arbitro fa ripetere tre volte il rigore perché il portiere non ha i piedi sulla linea al… - Twiperbole : ?? Farà più freddo nelle prossime notti: abbiamo 15 posti letto al caldo in più oltre ai 290 del #PianoFreddo. Gli… - civati : Con #SilviaRomano, da molto lontano, perché non ci si dimentichi di lei, perché la speranza che sia presto libera s… -