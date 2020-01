Pattinaggio artistico, Europei 2020: calendario, programma, tv, orari e streaming (Di martedì 21 gennaio 2020) Gli Europei 2020 di Pattinaggio artistico si disputeranno a Graz (Austria) dal 22 al 26 gennaio, la rassegna continentale si preannuncia particolarmente appassionante e avvincente visto che saranno presenti tutti i big pronti a darsi battaglia per la conquista delle medaglie in questo imperdibile appuntamento. Sotto i riflettori ci saranno soprattutto i danzatori Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, le russe Alena Kostornaia, Alexandra Trusova e Anna Shcherbakova, la coppia Tarasova-Morozov. L’Italia si affiderà in particolar modo a Nicole Della Monica e Matteo Guarise che possono lottare per il podio tra le coppie sfidando Pavliuchenko/Khodykin per il bronzo. Ci saranno anche Charlene Guignard e Marco Fabbri e Jasmine Tessari e Francesco Fioretti oltre ad Alessia Tornaghi reduce dalle Olimpiadi Giovanili. Attenzione a Daniel Grassl e Matteo Rizzo che possono provare a fare ... oasport

