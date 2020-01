Moses all’Inter, è fatta: il nigeriano sta effettuando le visite mediche (Di martedì 21 gennaio 2020) Dopo essere sbarcato a Milano, Victor Moses si è presentato al Coni milanese per effettuare le visite mediche, poi sarà valutato anche dai medici dell'Inter prima di firmare il nuovo contratto. Moses arriverà dal Chelsea, anche se giocava in Turchia, in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. fanpage

FabrizioRomano : Victor Moses ha dato il suo ok all’Inter: è pronto a lasciare il Fenerbahçe, Antonio Conte lo aspetta e Frank Lampa… - herzoa : ho letto che l'arrivo di Moses all'Inter favorirebbe l'arrivo di Rodríguez al Galatasarai, preghiamo! - inter_alcolica : RT @SoloEsclusivInt: Moses dopo le visite approfondite all’Humanitas andrà ad Appiano, dove effettuerà altri test fisici. Il Chelsea però n… -