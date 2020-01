Milano, auto contro la vetrina di un negozio: un morto e due feriti (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Incidente a Milano, auto contro la vetrina di un negozio. Il bilancio è di un morto e due feriti. La vittima è il conducente dell’automobile. A causare la tragedia potrebbe essere stata l’alta velocità. Tragedia a Milano, dove n’auto si è schiantata contro la vetrina di un negozio. Il bilancio è di un morto e due feriti. Milano, auto contro la vetrina di un negozio: un morto e due feriti L’incidente è avvenuto in via Trevi intorno alle 19.40. Una Smart, che procedeva forse ad alta velocità, si è ribaltata e ha terminato la propra corsa contro la vetrina di un negozio. Polizia locale Il bilancio: un morto e due feriti. Decine di persone hanno assistito all’incidente Il bilancio è di un morto e due feriti. La vittima è un uomo di sessantotto anni. Si tratta del conducente della macchina. Per lui a nulla sono serviti i tentativi dei ... newsmondo

