IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni di mercoledì 22 gennaio 2020 (Di martedì 21 gennaio 2020) anticipazioni puntata n. 68 de Il PARADISO DELLE SIGNORE 4 di mercoledì 22 gennaio 2020: Angela (Alessia Debandi) è ancora alla ricerca di un lavoro ma riceve un aiuto del tutto inaspettato da Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker)… A fine serata Luciano (Giorgio Lupano) si trova nel suo ufficio e appare disperato per via della salute del figlio; a tendergli una mano c’è Clelia Calligaris (Enrica Pintore)… Dopo la fine del rapporto d’amore tra lei e Umberto (Roberto Farnesi), Adelaide (Vanessa Gravina) intende lasciare la villa e nemmeno i nipoti riescono a farle cambiare le cose; forse però un bacio tra gli ex amanti potrebbe mettere tutto a posto… Il PARADISO DELLE SIGNORE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Potete leggere l'articolo IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni di mercoledì 22 gennaio 2020 su Tv Soap. tvsoap

