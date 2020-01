GF Vip, Antonella Elia assiste al siparietto e non si trattiene. La ‘sbroccata’ ad Adriana Volpe (Di martedì 21 gennaio 2020) Momenti di alta tensione all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La puntata in diretta è appena finita e in Casa si parla di nomination. Carlotta Maggiorana, che è al televoto insieme a Ivan, ci tiene a precisare ad Adriana Volpe che farà di tutto per farsi conoscere meglio dai suoi compagni prima della prossima eliminazione. Adriana accetta di buon grado la proposta di Carlotta e le due inquiline si abbracciano calorosamente. La telecamera si sposta su Antonella Elia che ha ascoltato l’intera conversazione a pochi passi da loro, ed è proprio in quel momento che la showgirl si lascia andare. Nota per non avere peli sulla lingua e per le sue esternazioni ‘al veleno’, l’ex showgirl ha voluto dire la sua.



“Sono pochi 4 giorni per iniziare a conoscerla, – ha detto Antonella Elia con tono polemico rivolgendosi ad ... caffeinamagazine

