Disney+ in Italia: data di lancio, prezzo, download e schermi condivisi (Di martedì 21 gennaio 2020) Disney ha ufficialmente annunciato la nuova data di lancio di Disney+, servizio streaming potenzialmente molto interessante e in grado di dimostrarsi un attore centrale in un panorama da tenere costantemente d'occhio tra nuove offerte e nuovi "sfidanti".La compagnia ha deciso di anticipare leggermente il lancio del servizio in Italia fissando la data del day one al 24 marzo. In questa data il servizio arriverà anche in Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Spagna, Austria e Svizzera per poi raggiungere altre nazioni europee nell'estate di quest'anno.A livello di prezzo Disney propone la possibilità di scegliere tra €6,99 al mese o €69,99 all'anno permettendoci così di accedere a un ampio catalogo di produzioni dei marchi Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic tra mostri sacri del passato e grandi nomi del presente come, per esempio, The Mandalorian. ... eurogamer

