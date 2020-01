Davos | Greta al Forum economico | “Le persone muoiono a causa del cambiamento climatico ma

Greta Thunberg ai potenti di Davos : "Questo è solo l'inizio" : “Nessuno se lo sarebbe aspettato, c’è una maggiore consapevolezza e il cambiamento climatico è diventato un tema ‘caldo’. Ma da un altro punto di vista non è stato fatto nulla, le emissioni di Co2 non sono state ridotte ed è questo il nostro obiettivo”. Lo ha detto la giovane attivista per il clima Greta Thunberg durante un panel al Forum economico mondiale. Greta ha promesso che ...

Forum di Davos - Greta Thunberg : “Tutti parlano di clima ma nulla è cambiato” : “Nessuno se lo sarebbe aspettato, c’è una maggiore consapevolezza e il cambiamento climatico è diventato un tema ‘caldo’. Ma da un altro punto di vista non è stato fatto nulla, le emissioni di CO2 non sono state ridotte ed è questo il nostro obiettivo“: lo ha affermato la giovane attivista per il clima Greta Thunberg durante un panel al Forum economico mondiale di Davos. Secondo Greta “questo è solo ...

Davos - la prima volta al forum economico di 10 attivisti under 20 : non solo Greta - chi sono e di cosa parleranno : Ogni anno nel mese di gennaio i “grandi” della politica e del mondo economico si riuniscono nella piccola località sciistica di Davos, in Svizzera, per discutere, principalmente, dell’andamento dell’economia mondiale in compagnia di accademici, membri del mondo dei media, delle organizzazioni internazionali, artisti e altri esponenti della società civile. Quest’anno sono circa tremila i delegati al forum economico ...

Davos : al via World Economic Forum - ci saranno Trump e Greta : Sancire un cambiamento epocale di paradigma del capitalismo sia manifatturiero che finanziario. Questo l'ambizioso obiettivo posto, per la sua 50esima edizione, dal World Economic Forum al via domani fino al 24 gennaio a Davos

Greta Thunberg malata - a Davos potrebbe saltare “il match dell’anno” con Trump : Il discorso inaugurale affidato a Ursula Von der Leyen, la prima donna a essere stata eletta alla guida della Commissione Ue

La star a Davos è Greta con gli altri “eroi” ambientalisti : Milano. La battaglia sulle quote rosa non è vinta, dicono gli organizzatori di Davos pubblicando i dati sulla partecipazione al World Economic Forum – 24 per cento è la percentuale di presenza femminile su 2.800 ospiti – ma qualcosa da festeggiare c’è, ed è giovane ed è verde ed è ragazza: la Davos

Davos - al via il Forum economico mondiale (c’è anche Greta). “Il cambiamento climatico mette a rischio oltre metà del pil” : Il cambiamento climatico è il principale rischio finanziario per i mercati globali. È la prima volta che il World Economic Forum, che da questa sera riunisce a Davos l’élite economica e politica mondiale per il suo incontro annuale, mette la questione in cima alle sue preoccupazioni. Perché, stando a una ricerca preparata insieme a Pwc, minaccia attività economiche per oltre la metà del Pil mondiale. Al centro dell’edizione numero ...