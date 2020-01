Campidoglio, oltre 300 persone in protesta contro discarica a Monte Carnevale (Di martedì 21 gennaio 2020) Roma – oltre trecento cittadini della Valle Galeria, ma il numero e’ in aumento, sta riempiendo la scalinata davanti all’ingresso del Campidoglio per protestare contro la decisione della Giunta Capitolina di localizzare in una cava a Monte Carnevale, di fronte a Malagrotta, la discarica di Roma. Al grido di “Uniti si lotta la Valle non si tocca”, “Vergogna”, “Buffoni”, “Bugiarda” gli slogan piu’ urlati all’indirizzo della sede del Comune di Roma dove nel pomeriggio si svolgera’ una seduta dell’Assemblea capitolina con all’ordine del giorno anche due mozioni contro la discarica a Monte Carnevale (ma potrebbero slittare anche alla prossima seduta). “50 anni di persecuzione basta discariche solo riqualificazione”, “Ci state rompendo i polmoni da piu’ di 50 anni”, ... romadailynews

infoitinterno : Il Campidoglio assume, 'concorsone' da oltre 1500 posti - escinemille : RT @Adnkronos: Il #Campidoglio assume, '#concorsone' da oltre 1500 posti - italiaserait : Consorsone: il Campidoglio assumerà oltre 1500 persone -