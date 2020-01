Assolto dal giudice il vigile di Sanremo che timbrava il proprio cartellino in mutande: “Il fatto non sussiste” (Di martedì 21 gennaio 2020) “Il fatto non sussiste”. Questa è la motivazione del gup Paolo Luppi su Alberto Muraglia, il vigile di Sanremo filmato a timbrare il badge in mutande. Il vigile di Sanremo, Alberto Muraglia, sorpreso a timbrare il cartellino in mutande, è stato Assolto dal giudice per le udienze preliminari Paolo Luppi perché il fatto non sussiste. … L'articolo Assolto dal giudice il vigile di Sanremo che timbrava il proprio cartellino in mutande: “Il fatto non sussiste” NewNotizie.it. newnotizie

chedisagio : Assolto dal giudice il vigile di Sanremo che timbrava il cartellino in mutande: «Il fatto non sussiste». Ci meriti… - Andreanava83 : @elisea1976 In realtà è stato assolto perche ' aveva il compito ( ordine ) dal suo comandante di aprire gli uffici… - leone52641 : RT @ruggierofilann4: NON TUTTE LE MUTANDE SONO UGUALI. ASSOLTO DAL GIUDICE IL VIGILE DI SANREMO CHE AL LAVORO TIMBRAVA IL CARTELLINO IN MUT… -