ANTICICLONE MONSTRE domina sul meteo europeo: battuti i record di pressione in Francia e Belgio (Di martedì 21 gennaio 2020) CRONACHE meteo: la zona di alta pressione eccezionale che si è stabilita tra le isole britanniche e l'Europa occidentale ha raggiunto dei valori da record storici. Il record assoluto è stato superato in Francia, ad Abbeville, dove la pressione ha raggiunto un valore massimo di 1049,7 hPa, superando il record storico di 1048,9 hPa che risaliva 3 marzo 1990 a Chemoulin. In Bretagna si sono avuti valori di pressione fino a circa 1048 hPa: a Brest si sono registrati 1048,2 hPa, record per questa città. Nel Regno Unito si sono avuti valori di pressione di 1050,5 hPa a Mumble Head, in Galles, valore che è rimasto appena sotto al record storico di Inghilterra e Galles di 1050,9 hPa, registrato il 16 Gennaio 1957. record storico assoluto di pressione alta anche per il Belgio.1049,9 hPa sono stati raggiunti a Chievres, valore che ha superato i 1048 hPa raggiunti il 27 gennaio 1932 ad ... meteogiornale

