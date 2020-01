A Davos sospetti su due idraulici. La polizia: "Sono spie russe" (Di martedì 21 gennaio 2020) La polizia svizzera sospetta di due idraulici russi a Davos: potrebbero essere spie. Secondo indiscrezioni, cinque mesi prima dell’avvio dei lavori del forum, la polizia svizzera ha interrotto quello che viene definito l’inizio di un’operazione di spionaggio russa.Preoccupata dalla permanenza troppo lunga all’interno del resort che ospita il forum, la polizia ha fermato due russi che hanno rivendicato di avere tutele diplomatiche, anche se all’ambasciata russa a Berna i loro nomi non risultano.Anche se non Sono stati rinvenuti reati - riporta il Financial Times -, le autorità sospettano che i due idraulici fossero due agenti russi che volevano installare apparecchiature per ascoltare le conversazioni dei ricchi e potenti del mondo durante il forum. huffingtonpost

