Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2020 ore 15:30 (Di lunedì 20 gennaio 2020) Viabilità DEL 20 GENNAIO 2020 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio UN INCIDENTE CHE HA VISTO IL RIBALTAMENTO DI UN VEICOLO STA CREANDO PROBLEMI SUL TRATTO URBANO DELLA A24: AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST FINO A TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE; SULLO STESSO RACCORDO A CAUSA DI UN ALTRO INCIDENTE DA POCO RIMOSSO PERMANGONO CODE TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA; CI SPOSTIAMO SULLA Roma FIUMICINO DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO, QUI PER LAVORI IN CORSO SUL TRATTO INTERESSATO; SEMPRE PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO SULLA PONTINA, ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN DIREZIONE Roma; DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da ... romadailynews

