Tensione in casa Juventus, caos dopo il successo contro il Parma: 3 calciatori coinvolti [NOME e DETTAGLI] (Di lunedì 20 gennaio 2020) La ventesima giornata de campionato di Serie A ha regalato grande spettacolo, in particolar modo successo della Juventus contro il Parma con la squadra di Maurizio Sarri che ha allungato in classifica. Il passo falso dell’Inter contro il Lecce ha permesso ai bianconeri di portarsi a +4 sul club nerazzurro, in grnde spolvero Cristiano Ronaldo ma anche Dybala è sempre più decisivo per questa squadra. Ma in casa Juventus non è tutto rose e fiori, in particolar modo sta circolando una notizia clamorosa, un episodio che si sarebbe verificato al termine della vittoria contro il Parma. Nel dettaglio al fischio finale Higuain, Cuadrado e Pjanic sono andati direttamente negli spogliatoi senza festeggiare sotto la curva con il resto della squadra. L’atteggiamento è stato notato dal portiere Szczesny che ha richiamato i compagni ma senza successo. Non sono mancate le reazioni sui ... calcioweb.eu

