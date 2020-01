Sanremo 2020: anche Monica Bellucci non salirà più sul palco dell’Ariston, ecco perché (Di lunedì 20 gennaio 2020) Monica Bellucci non parteciperà al Festival di Sanremo come ospite di Amadeus. Sanremo 2020 sembra iniziare, dunque, con premesse alquanto negative. Qualche minuto fa, infatti, la Bellucci (che avrebbe dovuto calcare il palco dell’Ariston) ha fatto sapere tramite ufficio stampa che non ci sarà più. Parliamo della divina e famosissima Monica Bellucci, attrice italiana attesissima per la seconda serata della kermesse musicale più famosa del nostro Paese. Stando a quando riportato da tvblog, l’ufficio stampa di Monica Bellucci ha riportato le parole dell’attrice: Il signor Amadeus ed io ci siamo incontrati mesi fa ipotizzando un progetto insieme. Purtroppo, per cause maggiori, non siamo riusciti nel nostro fine. Auguro un bel Festival a lui e al suo team e spero in un’altra possibilità nel futuro. Non si conosce ancora la natura di queste “cause ... trendit

