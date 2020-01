Roma è la seconda città al mondo dove si perdono più ore nel traffico (Di lunedì 20 gennaio 2020) Roma è la seconda città al mondo in cui si perdono più ore nel traffico, preceduta solo da Bogotà. Milano, con 226 ore, è settima. È quanto emerge dalla Global scorecard della società americana Inrix, analisi dei trend della mobilità e della congestione urbana in 200 città di 38 Paesi, riferito al 2018 e rilanciato oggi. Nella parte alta della classifica ci sono molte italiane, basta scorrere fino al quindicesimo posto per trovare Firenze, mentre al diciassettesimo c’è Napoli. A Roma 254 ore nel traffico Nel 2018 gli automobilisti della Capitale hanno perso 254 ore bloccati nel traffico, vale a dire più di dieci giorni di fila. Poco meno a Milano, dove si spendono bloccati in auto 226 ore. A dominare la classifica c’è Bogotà, in Colombia, con 272 ore perse nel traffico. Terzo posto per Dublino, con 246 ore; poi Parigi e la russa Rostov-on don, entrambe con 237 ore; sesto posto per ... tg24.sky

