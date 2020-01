Riccardo Muti al San Carlo: “L’amore per Napoli ci vieta di non amarla” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il maestro Riccardo Muti, in questi giorni al Teatro San Carlo di Napoli, ha lanciato messaggi d'amore alla città prima di lanciare il bis con l'intermezzo della "Fedora" di Umberto Giordano. "Sono italiano al cento per cento, ma del sud al 200 per cento, sono nato a Napoli". E parafrasando una frase di quest'opera, ha aggiunto: "L'amore per la nostra città ci vieta di non amarla". napoli.fanpage

