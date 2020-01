Rapita, stuprata e uccisa bimba di 7 anni. Presi i mostri: sono due uomini (Di lunedì 20 gennaio 2020) A volte il mondo sa essere un posto terribile. Quella che ci arriva dall’altra metà del mondo è una storia durissima: una vicenda di violenza su minore quella che ci arriva dal Pakistan dove nelle scorse ore una bambina di soli 7 anni è stata Rapita, stuprata e infine uccisa da due uomini che l’avevano presa di mira in strada mentre la piccola tornava a casa. Siamo in un villaggio del distretto di Nowshera, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, nel nord ovest del Pakistan. Da quello che raccontano i media locali citando fonti della polizia del posto, gli aguzzini della piccola, due uomini, sarebbero stati colti in flagrante sabato pomeriggio e si sarebbero dati alla fuga prima di essere arrestati. Stando a una prima ricostruzione dell’accaduto, infatti, i due sono stati sorPresi dagli stessi genitori e parenti della piccola che erano andati a cercarla non vedendola tornare a casa dopo ... caffeinamagazine

infoitestero : Orrore in Pakistan: bimba di 7 anni rapita, stuprata e uccisa - abbocc_rn : RT @fanpage: Violentata e affogata da 2 uomini. Un orrore incredibile - fanpage : Violentata e affogata da 2 uomini. Un orrore incredibile -