Partorisce nel bagno della scuola: nessuno sapeva della gravidanza (Di lunedì 20 gennaio 2020) Una ragazza di 17 anni, a Campobasso, Partorisce nel bagno del bagno della scuola senza che i familiari (fidanzatino compreso) fossero a conoscenza della gravidanza. La giovane era in dolce attesa da 6 mesi. Il bimbo è nato prematuro: è ricoverato all’ospedale Cardarelli, dove i medici lo monitorano continuamente. 17enne Partorisce nel bagno della scuola Apparentemente la mattinata all’istituto superiore Corso Bucci, a Campobasso, procedeva tranquilla. Per molti studenti sarebbe stata una giornata come molte altre, tra lezioni, compiti e interrogazioni. Non la solita routine, invece, per una studentessa di 17 anni. La giovane, infatti, ha avvertito un malore durante la lezione. Ha chiesto al docente di assentarsi momentaneamente dall’aula: corsa in bagno, nell’arco di pochi minuti è venuto al mondo il suo bambino. Erano le 10.30 di sabato 18 gennaio 2020 quando ... notizie

UnioneSarda : #Campobasso, partorisce a 17 anni nel bagno della scuola - infoitinterno : Partorisce a 17 anni nel bagno della scuola: nessuno sapeva della gravidanza - infoitinterno : Partorisce a 17 anni nel bagno della scuola neonato prematuro -