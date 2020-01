Pallamano, Europei 2020: Spagna e Croazia in semifinale, la Germania si gioca il quinto posto (Di lunedì 20 gennaio 2020) Nuova giornata di gare negli Europei 2020 di Pallamano maschile, in cui si è consumata la terza giornata del gruppo I di Main Round, in cui sono stati emessi tutti i verdetti delle ammesse alle semifinali, iniziando dal pirotecnico incontro tra Croazia e Repubblica Ceca, in cui gli slavi hanno messo in ghiaccio il passaggio del turno. Partita al cardiopalma, giocata punto su punto, e decisa solamente nelle battute finali sul 22-21. Sarà tra le migliori quattro della manifestazione anche la Spagna, campione in carica, che si è imposta per 37-28 sulla Bielorussia, dominando nel secondo tempo, grazie alle sette gol a testa di Angel Fernandez e Ferran Solè, ma anche alle parate di un grande Gonzalo Perez de Vargas, tra i migliori estremi difensori del torneo. A giocarsi il quinto posto sarà invece la Germania, che ha piegato per 34-22 l’Austria, eliminata dopo aver conquistato uno ... oasport

