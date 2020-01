Netflix, annunciato accordo con Studio Ghibli, ecco i film che arriveranno dal 1° febbraio (Di lunedì 20 gennaio 2020) Netflix e Studio Ghibli, annunciato accordo: dal 1°febbraio a aprile in arrivo 21 film da Il castello nel cielo a La Città Incantata. ecco data e lista. Sarà un‘anno bellissimo per appassionati di anime giapponese. Netflix ha annunciato la sigla di un accordo globale (esclusi Stati Uniti, Canada e Giappone) con la casa di produzione Studio Ghibli. In seguito all’accordo su Netflix, da febbraio a aprile, arriveranno 21 film che andranno a rimpolpare la già ampia libreria anime di Netflix. L’accordo ha implicazioni importanti perchè si tratterà della prima volta che i titoli della Studio Ghibli saranno tradotti, parlando di sottotitoli, in almeno 28 lingue e doppiati in venti lingue. Studio Ghibli è una società fondata nel 1985 da Isao Takahata e Hayao Miyazaki e fino a oggi ha prodotto ben 22 film. Tra questi c’è anche il vinctore agli Oscar “La Città ... dituttounpop

