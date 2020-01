Nave Gregoretti, oggi il voto: davvero la Lega deciderà di mandare a processo il suo leader? (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il giorno tanto conteso sul caso della Nave Gregoretti è arrivato. Nonostante il caos delle ultime settimane, oggi la giunta delle immunità del Senato voterà contro il rinvio a giudizio per Matteo Salvini, oppure per il voto dell’aula di Palazzo Madama. Aula che, in ogni caso, verrà convocata dopo il 26 gennaio, data delle elezioni Regionali in Emilia Romagna e Calabria. Il segretario della Lega, accusato di sequestro di persona ai danni di 131 persone salvate nel Mediterraneo centrale, con l’aggravante dell’abuso di potere e dell’aver commesso il fatto a danno di minori, rischierebbe fino a 15 anni di carcere. Per la seconda volta in poco tempo, il Tribunale dei ministri di Catania ha chiesto al Senato – ai sensi dell’articolo 68 della Costituzione – l’autorizzazione a procedere contro di lui, dopo che il procuratore Carmelo Zuccaro aveva ... open.online

