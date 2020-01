Monza, vasto incendio vicino ad una scuola (Di lunedì 20 gennaio 2020) Un vasto incendio è divampato nella mattinata di oggi lunedì 20 gennaio a Monza, in via Silvio Pellico. Sul posto sono intervenuti 6 mezzi dei Vigili del Fuoco e un’ ambulanza del 118. Dal rogo si è sviluppata un’ alta colonna di fumo visibile anche a distanza. Poco prima delle 13 è stata evacuata la scuola secondaria Bellani per precauzione. Al momento risulta coinvolta una sola persona di cui non si conoscono le sue condizioni. Il vasto incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi 20 gennaio 2020 a Monza in zona Buonarroti Foscolo, l’edificio che è andato a fuoco si trova in via Silvio Pellico vicino alla scuola paritaria dell’infanzia Regina Pacis. Improvvisamente si è sollevata verso il cielo un’altra colonna di fumo visibile anche a grande distanza, fin dalla ... bigodino

rinaldodinino : @MarcoUT10 @fattoquotidiano e questo vale anche per tutti gli criminali non comunitari. Casi di CASTEL VOLTURNO, ca… -