Lo sviluppo di Deadly Premonition 2 procede. Il CEO di Rising Star Games promette novità a breve (Di lunedì 20 gennaio 2020) Nel mese di settembre dello scorso anno è stato confermato che il sequel del titolo horror di sopravvivenza del 2010 Deadly Premonition, Deadly Premonition 2: A Blessing In Disguise, uscirà in esclusiva per Nintendo Switch. Il gioco vedrà anche Swery65 tornare come director e sceneggiatore, quindi le aspettative sono certamente alte. E sebbene non ci siano state troppe informazioni sul gioco dal suo reveal dell'anno scorso, probabilmente non dovremo aspettare troppo a lungo per ricevere un aggiornamento.Parlando con Gamereactor, Ed Valiente - CEO di Rising Star Games, publisher di Deadly Premonition 2 - ha fornito un aggiornamento sullo sviluppo del sequel. Leggi altro... eurogamer

