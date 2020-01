Live, Nuzzi contro la madre di Favoloso: "Suo figlio è sparito e lei vieni qui a fare la sciantosa" (Di lunedì 20 gennaio 2020) La madre di Luigi Favoloso, ex di Nina Moric, arriva in studio al Live con il telefono in mano. “Ho delle cose da farti vedere”, esordisce la signora Fiorentino. Dietro le quinte c’è Nina Moric. Ascolta in silenzio. Intanto non si sono perse le tracce di Favoloso da ben 29 giorni: è scomparso andand liberoquotidiano

infoitcultura : La madre di Favoloso vs Nuzzi a Live – Non è la D’Urso: “Nessuna farsa, è tutto vero” | video Mediaset - Notiziedi_it : La madre di Favoloso vs Nuzzi a Live – Non è la D’Urso: “Nessuna farsa, è tutto vero” | video Mediaset… - Notiziedi_it : La madre di Favoloso vs Nuzzi a Live – Non è la D’Urso: “Nessuna farsa, è tutto vero” | video Mediaset… -