Libia, adesso tutti invocano il ripristino della missione Sophia (Di lunedì 20 gennaio 2020) Le ore immediatamente successive alla conferenza di Berlino, hanno prodotto un “ritorno di fiamma”, un’improvvisa vampata di interesse verso un qualcosa che sembrava quasi dimenticato: la missione Sophia. La sua denominazione ufficiale è Eunavformed, il suo scopo quello di pattugliare il Mediterraneo per evitare nuove tragedie dell’immigrazione e per scongiurare la violazione dell’embargo sulle armi in Libia. La storia, prima ancora che le recenti vicende politiche, ha già scritto l’esito di questa missione: nel mare nostrum si è continuato a morire, in Libia le armi sono continuate ad arrivare. Eppure adesso, molti rappresentanti della diplomazia europea si stanno riscoprendo sostenitori dell’operazione, folgorati lungo la via di Berlino che, per la verità, sulla Libia non ha prodotto significativi risultati sul piano tanto pratico quanto ... it.insideover

