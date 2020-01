La proposta di Landini che piace pure al presidente Inps: «In pensione a 62 anni, si può» (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il segretario generale della Cgil ha lanciato la sua proposta in una intervista questa mattina a La Stampa. Combattere la precarietà, un fisco «a forte progressività che faccia pagare in base a quello che si possiede», oltre agli investimenti nelle “infrastrutture sociali”. Ma a far discutere di più, è l’idea che sia possibile «un’uscita flessibile a partire da 62 anni». Maurizio Landini spiega che per farlo non è necessario creare un sistema tutto contributivo (in cui nel corso della pensione si spendano solo i soldi accumulati) ma che, semmai, per fare una pensione 62 anni di età più 20 di contributi bisognerebbe pescare dalla fiscalità generale: «I soldi si possono andare a prendere altrove, e in tanti sistemi pensionistici europei anche la fiscalità generale contribuisce alla spesa previdenziale. Il 27 gennaio inizierà una trattativa su una riforma ... open.online

