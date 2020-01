Jennifer Lopez, Adam Sandler e Eddie Murphy snobbati agli Oscar 2020: un votante svela il perché (Di lunedì 20 gennaio 2020) Jennifer Lopez, Adam Sandler e Eddie Murphy hanno mancato la candidatura agli Oscar 2020, snobbati dall'Academy, uno dei votanti ha svelato i motivi di tale scelta. Un membro dell'Academy ha svelato le ragioni per cui Jennifer Lopez, Adam Sandler e Eddie Murphy sono stati snobbati agli Oscar 2020 nonostante la critica avesse lodato le loro recenti performance. La reazione furiosa dei fan di fronte alla mancata candidatura di Jennifer Lopez non sembra aver scosso più di tanto i membri dell'Academy. Un attore caratterista, votante agli Oscar da lungo tempo, ha svelato le ragioni della scelta di escludere la Lopez dalla cinquina nonostante la sua performance in Le ragazze di Wall Street - Business I$ Business: "Prima di tutto, Le ragazze di Wall Street non è un ... movieplayer

