Inter-Roma, Ausilio sbotta con Petrachi: le frecciate del nerazzurro (Di lunedì 20 gennaio 2020) “Eriksen è un giocatore importante, siamo in attesa dopo aver presentato un’offerta ufficiale. Per Moses principio d’accordo col Chelsea. Stiamo facendo della valutazioni in queste ore”. Sono le dichiarazioni di Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, a Sky Sport, sulle ultime mosse di mercato. “Petrachi parla di cortocircuito? Probabilmente perché l’ha vissuto spesso a Roma. Sarà lui a spiegare cosa è un cortocircuito. Politano è un patrimonio del club. Se potremo cercheremo di accontentarlo”, ha aggiunto. “Tra colleghi dovrebbe esserci sempre rispetto, educazione e professionalità e io non mi Interesso delle dinamiche Interne alla Roma. Tutte le situazioni sono gestite in piena armonia e conoscenza. Politano è un asset del club, se c’è una possibilità cercheremo di accontentare il ragazzo”, ha concluso. ... calcioweb.eu

