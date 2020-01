Il principe Harry rompe il silenzio: “Io e Meghan non avevamo altra scelta, sono stati mesi di discussioni dopo anni di sfide” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Una decisione presa “con grande tristezza”, quella di rinunciare ai titoli reali, ma “non c’era altra scelta” per poter vivere quella che spera essere “una vita in pace”. Così ha detto il principe Harry durante un evento di beneficenza a favore dei bambini colpiti dal virus dell’Hiv in Africa rompendo il silenzio sull’addio suo e di Meghan alla Famiglia Reale. “Il Regno Unito è la mia casa e il luogo che adoro”, ha affermato, sottolineando che “la decisione che ho preso con mia moglie di fare un passo indietro non è stata presa alla leggera. sono stati mesi di discussioni dopo anni di sfide. Ma non c’era davvero altra possibilità”. Parlando della moglie Meghan, Harry ha detto che “condivide i suoi stessi valori” e che insieme erano “pieni di speranza” quando si sono sposati. Rivolgendosi alla regina, Harry ha detto di avere il “massimo rispetto per mia nonna, il ... ilfattoquotidiano

Bufera su Harry e Meghan Markle - parla per la prima volta il principe : ecco cosa ha detto : La vincenda che vede protagonisti il Principe Harry e sua moglie Meghan Markle ha fatto il giro del mondo. I due, infatti, hanno deciso di “divorziare” dalla Royal Family e di allontanarsi per sempre da Buckingham Palace. I due hanno dichiarato di volersi trasferire per buona parte dell’anno in Canada (pur facendo ritorno di tanto in tanto in Inghilterra) insieme al piccolo Archie. Inoltre hanno dichiarato di voler ...

Tutta la verità del principe Harry : "Io e Meghan non avevamo scelta" - : Carlo Lanna Dopo al Megxit è ora il principe Harry che prende la prende la parola ed espone il suo punto di vista sulla questione con un discorso che è stato condiviso anche sui profili social dei Sussex Nel corso della giornata di domenica 19 gennaio, la Regina Elisabetta ha sciolto il silenzio (finalmente) su tutte le condizioni legate alla Megxit. Il principe Harry e Meghan Markle perdono quindi il loro titolo di altezze reali, ...

Harry e Meghan - il principe : “Amo il Regno - ma non c’era altra scelta” : È ufficiale l’addio di Harry e Meghan alla famiglia reale inglese. I due non potranno essere chiamati “altezze reali” e non riceveranno più fondi pubblici. Al contrario, gli sposini dovranno rimborsare 2,4 milioni di sterline (denaro dei contribuenti, pari a quasi 3 milioni di euro) impiegati per la ristrutturazione della Frogmore House, la casa nel Berkshire. Quest’ultima resterà la loro residenza nel Regno Unito. Si è ...

Il principe Harry rompe il silenzio : “Devo lasciare - non ho altre opzioni” : Dopo settimane di discussioni, rumor e voci di corridoio, il principe Harry spiega alla stampa perché ha deciso di lasciare il suo ruolo ufficiale. L’inizio del 2020 è stato scosso da una bomba mediatica che ha minato le fondamenta della famiglia reale britannica. Il principe Harry e la moglie Meghan Markle hanno infatti annunciato di […] L'articolo Il principe Harry rompe il silenzio : “Devo lasciare , non ho altre ...

Il principe Harry rompe il silenzio : «Il Regno Unito resta la mia casa - ma io e Meghan non avevamo scelta» : Il principe Harry per la Rugby League World CupIl principe Harry per la Rugby League World CupIl principe Harry per la Rugby League World CupIl principe Harry per la Rugby League World CupIl principe Harry per la Rugby League World CupIl principe Harry per la Rugby League World CupIl principe Harry per la Rugby League World CupIl principe Harry per la Rugby League World CupIl principe Harry per la Rugby League World CupIl principe Harry ha ...

Addio ai reali - il principe Harry rompe il silenzio : “Ascoltate la mia verità” : Harry parla per la prima volta dopo la rottura con la Famiglia Reale: “Io e Meghan non avevamo altra scelta” “Il Regno Unito è la mia casa e un luogo che amo. Questo non cambierà mai, ma io e Meghan non avevamo altra scelta“. Così il Principe Harry parla al pubblico in occasione di un evento di beneficenza dopo gli ultimi avvenimenti che hanno decretato il “distacco” dalla Famiglia Reale. L’ultimo ...

Parla il principe Harry : “Ascoltate la mia verità” : Harry torna a Parla re della decisione di allontanarsi dalla famiglia reale. Lo fa in una occasione pubblica, assumendosi di fatto la paternità della decisione. Il principe Harry Parla , racconta la sua verità, e si espone in prima persona. Lo fa in occasione della cena per i sostenitori di Sentebale, la sua charity dedicata alla lotta […] L'articolo Parla il principe Harry : “Ascoltate la mia verità” proviene da www.meteoweek.com.

Il principe Harry : «Voglio una vita più tranquilla - ma il Regno Unito resta la mia casa» : Harry torna a parlare dell’allontanamento suo e della moglie Meghan dai loro ruoli di Royals alla cena per i sostenitori della charity Sentebale a Londra. Il video è stato diffuso anche sull’account Instagram dei Sussex

Netflix : Meghan Markle e il principe Harry presto in trattative con la piattaforma streaming? : Meghan Markle e il principe Harry potrebbero lavorare con Netflix in futuro, o almeno è quanto si augura il boss della piattaforma streaming, Ted Sarandos. Netflix potrebbe stringere accordi con Meghan Markle e il principe Harry in un prossimo futuro, o almeno è quanto il boss del servizio streaming, Ted Sarandos, si augura con tutto il cuore. Durante un evento a Los Angeles, infatto, il CCO di Netflix ha risposto a una domanda piuttosto ...

Il principe Harry e Meghan Markle non sono più ‘Altezze reali’ : il comunicato – VIDEO : Meghan Markle e il Principe Harry non sono più altezze realiti, ma manterranno il titolo di duchessa e duca di Sussex Si continua a parlare del Principe Harry e della moglie Meghan Markle e della loro decisione di rinunciare allo status di reali. La Regina, tramite un comunicato rilasciato da Buckingham Palace, ha svelato: “Dopo […] L'articolo Il Principe Harry e Meghan Markle non sono più ‘Altezze reali’: il comunicato ...

Harry rinuncia al titolo come Diana. E Archie non sarà principe : "Abbia la vita normale ch enon ho avuto io" : Harry sempre più sulle orme della madre Lady Diana. Il duca e la duchessa del Sussex, infatti, come ha fatto sapere la Regina perderanno i titoli di “Sue Altezze Reali” come prima condizione della loro fuoriuscita dalla famiglia reale, esattamente come era accaduto alla principe ssa Diana, quando 24 anni fa ha divorziato dal principe Carlo. Allora si disse che fu proprio Diana a non voler essere chiamata ...

La regina Elisabetta revoca il titolo reale al principe Harry e a Meghan Markle : I Duchi di Sussex, il principe Harry e Meghan Markle , sono attualmente al centro di una grande bufera mediatica, molto discussa. La coppia ha deciso di voler vivere in modo indipendente e secondo le ultime notizie che erano state rese note, la regina Elisabetta aveva accettato e compreso la loro scelta di lasciare la casa reale e di vivere la propria vita come meglio credevano. ...

“Il principe Harry ha offeso tutta l’Inghilterra". I social contro il duca - : Carlo Lanna Sono tante le critiche ricevute dal mondo dei social in merito all'ultima apparizione ufficiale del principe Harry e nell'occhio del ciclone è finita persino una vecchia canzone dei Stone Roses Non si può più tornare indietro. Dopo il summit che si è svolto lunedì, è stata ufficializzata l’uscita dalla famiglia reale per il principe Harry e Meghan Markle. Un’uscita di scena che è diventata un caso nazionale, arrivando a ...

Il principe Harry come William - perde sempre più capelli : Uomini e capelli in caduta liberaUomini e capelli in caduta liberaUomini e capelli in caduta liberaUomini e capelli in caduta liberaUomini e capelli in caduta liberaUomini e capelli in caduta liberaUomini e capelli in caduta liberaUomini e capelli in caduta liberaUomini e capelli in caduta liberaUomini e capelli in caduta liberaUomini e capelli in caduta liberaUomini e capelli in caduta liberaUomini e capelli in caduta liberaUomini e capelli in ...

Caro Harry - è davvero questo che volevi? Lettera aperta a un ex principe (infelice) : Caro Harry, perdonaci il tono confidenziale, ma ti parliamo come se fossi nostro fratello minore. Da sorelle preoccupate non possiamo fare a meno di farci delle domande. E trovare cercare delle risposte plausibili. Ci permettiamo di farlo dopo aver visto le immagini di quelli che molti indicano come il tuo ultimo impegno reale. Nei giardini di Buckingham Palace, con tuo bel completo blu (che ti stava benissimo) hai accolto i piccoli atleti della ...

Saschaamazzini4 : RT @Dio: Un mese fa usciva Cercasi Dio, la digital novel che in poco tempo ha convinto il principe Harry a lasciare la casa reale per diven… - FQMagazineit : Il principe Harry rompe il silenzio: “Io e Meghan non avevamo altra scelta, sono stati mesi di discussioni dopo ann… - Noovyis : (Il principe Harry rompe il silenzio: “Io e Meghan non avevamo altra scelta, sono stati mesi di discussioni dopo an… -