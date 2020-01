Il figlio di Rosalia Nuara non ce l’ha fatta (Di lunedì 20 gennaio 2020) Rosalia Nuara era una giovane ragazza di soli quaranta anni, che nella notte tra giovedì e venerdì, ha perso la vita mentre era ricoverata alla clinica Triolo Zancla, a Palermo. Il figlio, nato subito dopo con un cesareo, non è riuscito a sopravvivere, è deceduto nel tardo pomeriggio di sabato diciotto gennaio. In molti sono sconvolti da questi due decessi, così vicini, che non hanno lasciato il tempo nemmeno ai familiari di poter fare un respiro di sollievo. Secondo le informazioni che sono emerse, Rosalia Nuara, donna di quaranta anni, con diabete, è stata ricoverata nella clinica per riuscire a portare a termine la sua gravidanza, poiché era in grave pericolo. I medici volevano fare il possibile per aiutarla, ma nella notte tra giovedì e venerdì, si è alzata dal suo letto per andare in bagno ed è svenuta a terra. I dottori, insieme agli infermieri, hanno subito provato a ... bigodino

